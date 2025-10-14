Italia Israele LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per l’ottava giornata del girone per la qualificazione ai Mondiali. Una partita importantissima e che potrebbe risultare decisiva nella corsa per la qualificazione ai Mondiali del 2026 per l’ Italia: contro l’Estonia bisogna vincere per continuare il cammino. segue LIVE il match Italia Israele 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20:45 Migliore in campo Italia: a fine partita. Italia Israele 0-0: risultato e tabellino. Reti: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori A disp. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italia Israele LIVE: sta per iniziare il match in un clima surreale