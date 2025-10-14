Italia Israele LIVE | manca sempre meno al calcio d’inizio!

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine il match per le qualificazioni Mondiali del 2026. Italia Israele: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE L’Italia di Gennaro Gattuso torna protagonista al Bluenergy Stadium di Udine in una sfida cruciale per lequalificazioni al Mondiale 2026. Dopo il convincente successo contro l’Estonia, gli Azzurri puntano a conquistare altri tre punti contro Israele, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia israele live manca sempre meno al calcio d8217inizio

© Calcionews24.com - Italia Israele LIVE: manca sempre meno al calcio d’inizio!

Contenuti che potrebbero interessarti

LIVE Italia-Israele, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: formazioni ufficiali, Gattuso sceglie Raspadori. Occhio a Gloukh! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Riporta oasport.it

italia israele live mancaLIVE Alle 20.45 Italia-Israele: Gattuso con il 3-5-2. Pio in panchina, davanti Raspadori e Retegui - L'Italia in campo a Udine per assicurarsi il playoff nelle qualificazioni Mondiali: di fronte Israele, battuto 5- gazzetta.it scrive

italia israele live mancaDIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele: segui la cronaca LIVE - L'Italia di Gattuso affronta Israele di Ben Shimon nelle qualificazioni Mondiali. Riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Live Manca