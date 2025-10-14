Inter News 24 Italia Israele, le possibili scelte di Gennaro Gattuso per la partita sulla panchina dell’Italia con i calciatori dell’Inter. I dettagli. A poche ore dalla partita cruciale contro Israele a Udine, Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’ Italia, ha finalmente sciolto i dubbi sulla formazione che scenderà in campo. L’obiettivo è ottenere una vittoria fondamentale per consolidare il secondo posto nel girone di qualificazione verso i Mondiali 2026. Il tecnico ha optato per un 3-5-2, con Nicolò Barella e Federico Dimarco a centrocampo. Entrambi i giocatori sono titolari nella mediana, garantendo equilibrio e qualità alla squadra, con Barella che offrirà il suo dinamismo e la sua capacità di inserirsi in fase offensiva, mentre Dimarco apporterà freschezza sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Italia Israele, le scelte definitive di Gattuso: due interisti in campo