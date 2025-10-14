Italia Israele le scelte definitive di Gattuso | due interisti in campo
Inter News 24 Italia Israele, le possibili scelte di Gennaro Gattuso per la partita sulla panchina dell’Italia con i calciatori dell’Inter. I dettagli. A poche ore dalla partita cruciale contro Israele a Udine, Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’ Italia, ha finalmente sciolto i dubbi sulla formazione che scenderà in campo. L’obiettivo è ottenere una vittoria fondamentale per consolidare il secondo posto nel girone di qualificazione verso i Mondiali 2026. Il tecnico ha optato per un 3-5-2, con Nicolò Barella e Federico Dimarco a centrocampo. Entrambi i giocatori sono titolari nella mediana, garantendo equilibrio e qualità alla squadra, con Barella che offrirà il suo dinamismo e la sua capacità di inserirsi in fase offensiva, mentre Dimarco apporterà freschezza sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Local Team. . LIVE Match Italia-Israele, manifestanti pro Palestina in piazza a Udine contro la partita: diretta - facebook.com Vai su Facebook
La protesta va oltre Italia-Israele: così il calcio popolare si ribella all’élite - X Vai su X
Sky – Italia-Israele, le scelte definitive di Gattuso: due interisti in campo - A poco più di tre ore dalla partita di Udine contro Israele, Gennaro Gattuso, ct dell'Italia, sembra aver sciolto i dubbi sulla squadra ... Riporta msn.com
Stasera Italia-Israele, Udine blindata per la manifestazione Pro Pal: controlli e severe misure di sicurezza - Ci saranno severe misure di sicurezza a causa della prevista manifestazione Pro Pal. Come scrive tg.la7.it
Italia – Israele, le ultime sulle formazioni | Le scelte di Gattuso e il pronostico - 2) Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Pio Esposito, Retegui. Secondo sportpaper.it