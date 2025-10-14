Italia-Israele le proteste a Udine in DIRETTA

Questa sera a Udine si gioca Italia-Israele valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Segui in DIRETTA le proteste in città. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia-Israele, le proteste a Udine in DIRETTA

Allerta massima per #Italia-#Israele: cecchini sui tetti e tombini sigillati fuori dall'hotel - X Vai su X

A poche ore da Italia-Israele continua a far discutere l'impunità della Nazionale israeliana nelle competizioni Uefa. Perché c'è differenza tra Israele e la Russia - facebook.com Vai su Facebook

Udine si prepara alla protesta per Italia-Israele: quartieri blindati, droni e aree off-limits - La sfida di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Israele, in programma al Bluernergy Stadium, è. Come scrive tuttomercatoweb.com

Italia-Israele, proteste in tutta Italia davanti alle sedi Figc e Rai. L’appello: “Non guardatela” - Genova, Firenze, Napoli, Ancona, Vienna, Roma, Torino, Milano, ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Udine si prepara a Italia-Israele: transennata la zona della stazione, città quasi deserta - L’allerta a Udine resta massima, a poche ore dal fischio d’inizio di Italia- Secondo tuttomercatoweb.com