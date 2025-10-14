Italia-Israele le probabili formazioni | Di Lorenzo e Retegui titolari Ampio turnover per Israele

Israele-Italia, le probabili: Di Lorenzo e Retegui dal 1?. Ampio turnover per Israele Una partita cruciale, quella che andrà in scena ad Udine – in un clima surreale – alle 20:45 di stasera, che potrebbe consentire agli Azzurri di restare a ggrappati al treno play-off. Gattuso è chiamato a scegliere la formazione migliore in vista di un match tutt’altro che banale mentre, per Shimon, si prospetta un ampio turn-over. Ecco le ultime da Edmondo Pinna del Corriere dello Sport. Italia-Israele, ecco le probabili formazioni. Ben Shimon non ha dubbi: servirà cambiare molto, quasi tutto. La squadra vista contro la Norvegia non ha convinto, e per questo il ct è pronto a un profondo turnover. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

