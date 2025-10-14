Italia Israele le parole di Udogie | Andremo in campo per conquistare i tre punti I tifosi ci daranno una spinta

L'esterno azzurro Destiny Udogie è intervenuto ai microfoni della Rai per presentare la sfida contro Israele, appuntamento decisivo nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Le parole: PAROLE – «Siamo consapevoli dell'importanza della .

