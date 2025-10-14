Italia-Israele il corteo pro Pal a Udine | le immagini della protesta
“Giochiamo ma fino a un certo punto”, “Nessuna legittimazione all’occupazione israeliana” e “mostriamo a Israele il cartellino rosso”, sono alcuni degli striscioni e cartelli esposti a Udine nel corso della manifestazione pro Palestina organizzata nel giorno di Italia-Israele, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma stasera al Bluenergy Stadium del capoluogo friulano. Il corteo è partito da piazza della Repubblica e sta attraversando via Aquileia, diretto a piazza Primo Maggio. Una grande bandiera palestinese è stata srotolata al centro del corteo, che vede la partecipazione di diverse migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Local Team. . LIVE Match Italia-Israele, manifestanti pro Palestina in piazza a Udine contro la partita: diretta - facebook.com Vai su Facebook
La protesta va oltre Italia-Israele: così il calcio popolare si ribella all’élite - X Vai su X
Manifestanti in piazza a Udine per il corteo pro Pal - È una città blindata quella che ha accolto i manifestanti, provenienti anche da fuori regione, che prenderanno parte al corteo pro Pal in programma nel pomeriggio a Udine in segno di protesta contro ... Scrive ansa.it
Il corteo pro Pal ha invaso Udine prima di Italia Israele, negozi con serrande abbassate, agenti in assetto antisommossa - È partita la manifestazione, ma i numeri non sono quelli annunciati. Segnala msn.com
Italia-Israele, manifestanti in piazza a Udine: "Nessuno è libero finché la Palestina non sarà libera" - Israele, la sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Segnala lapresse.it