Italia-Israele il corteo pro Pal a Udine | le immagini della protesta

Lapresse.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Giochiamo ma fino a un certo punto”, “Nessuna legittimazione all’occupazione israeliana” e “mostriamo a Israele il cartellino rosso”, sono alcuni degli striscioni e cartelli esposti a Udine nel corso della manifestazione pro Palestina organizzata nel giorno di Italia-Israele, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma stasera al Bluenergy Stadium del capoluogo friulano. Il corteo è partito da piazza della Repubblica e sta attraversando via Aquileia, diretto a piazza Primo Maggio. Una grande bandiera palestinese è stata srotolata al centro del corteo, che vede la partecipazione di diverse migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

