Italia-Israele il corteo a Udine per dire no alla partita | Cartellino rosso per Tel Aviv e il genocidio – Video

“Non si gioca contro chi rappresenta uno Stato genocida e di apartheid come Israele”. Con queste parole è partito da piazza della Repubblica a Udine – intorno alle 18:10 – il corteo promosso dal Comitato per la Palestina di Udine contro la partita Italia-Israele, in programma questa sera – 14 ottobre – alle 20:45 e valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Presenti migliaia di persone (7-8mila secondo le forze dell’ordine, 15mila secondo gli organizzatori) che hanno manifestato per le vie del centro, con arrivo in piazza Primo Maggio dopo circa 2 chilometri. Ad aprire il corteo, gli esponenti della comunità palestinese che hanno denunciato il genocidio a Gaza e chiesto “il riconoscimento di uno Stato di Palestina come unica soluzione per il Medio Oriente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia-Israele, il corteo a Udine per dire no alla partita: “Cartellino rosso per Tel Aviv e il genocidio” – Video

