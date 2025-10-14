Italia Israele i convocati del ct Gattuso per la sfida | due esclusi ma ci sono alcune novità! La lista completa
Italia Israele, i convocati del commissario tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso per la partita: ecco le novità! I dettagli Il conto alla rovescia per Italia–Israele è ormai agli sgoccioli. A poche ore dal calcio d’inizio della sfida che vale l’accesso ai playoff Mondiali, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista ufficiale dei convocati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Stasera Italia-Israele, Udine blindata per la manifestazione Pro Pal: controlli e severe misure di sicurezza https://tg.la7.it/sport/stasera-italia-israele-udine-blindata-manifestazione-pro-pal-14-10-2025-245893… - X Vai su X
Italia-Israele, la formazione: Gattuso al match-ball playoff, ecco come se la gioca Ringhio - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Israele, i convocati del CT Gattuso: Carnesecchi out, ecco Coppola e Piccoli - Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro Israele, partita valida per la qualificazione. Riporta tuttomercatoweb.com
Verso Italia-Israele, ecco i convocati di Gattuso per il match: c'è anche Gabbia - Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera a Udine contro Israele: nell'elenco è presente anche l'unico giocatore del Milan chiamato dal ... Scrive milannews.it
Italia-Israele, i convocati di Gattuso: cambia un portiere, due esclusi dal CT - La FIGC ha diramato la lista dei convocati del CT Azzurro Rino Gattuso in vista ... Secondo msn.com