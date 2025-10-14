Italia-Israele Gattuso | Siamo stati bravi I playoff? Non si molla

L’Italia vede il Mondiale. A Udine, la Nazionale di Rino Gattuso supera Israele con un netto 3-0 e si garantisce aritmeticamente l’ accesso ai playoff per Usa, Messico e Canada 2026. Nonostante la qualificazione diretta resti un miraggio – con la Norvegia di Haaland ormai lanciatissima e avanti nella differenza reti – gli Azzurri hanno dato segnali incoraggianti sul piano del gioco e dell’atteggiamento. Rispetto alla gara dell’andata, dove Israele aveva messo in difficoltà gli Azzurri, la squadra di Gattuso ha mostrato un netto passo avanti. L’approccio è stato deciso, il pressing alto e la voglia di imporsi evidente sin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

