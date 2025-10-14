Italia Israele Gattuso si affida anche ai bianconeri? La decisione del ct su Cambiaso e Locatelli in vista del match di questa sera

Italia Israele, le scelte del CT per la sfida di Udine: l’esterno bianconero è una certezza, il regista in vantaggio ma il ballottaggio è ancora aperto. Una notte da non sbagliare, una partita per blindare il secondo posto e guardare con fiducia ai playoff mondiali. L’ Italia di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare Israele questa sera a Udine e, per l’occasione, il commissario tecnico sembra intenzionato ad affidarsi a un solido blocco Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, dovrebbero essere due i bianconeri impiegati dal primo minuto, con un titolare quasi certo e un ballottaggio ancora aperto in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

