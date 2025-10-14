Italia Israele Gattuso conferma Raspadori titolare? Quale sarà la scelta definitiva su Pio Esposito

Italia Israele, Gattuso valuta la probabile rosa da schierare nel match decisivo per la qualificazione al Mondiale: le ultime. Il ct Gennaro Gattuso ha ufficializzato le scelte offensive per la sfida di questa sera contro Israele a Udine. In attacco partirà dal primo minuto Giovanni Raspadori, affiancato da Matías Retegui, mentre Pio Esposito, probabilmente, sarà tra le riserve. Il giovane attaccante dell' Inter, reduce dal primo gol con la Nazionale maggiore nella vittoria per 3-1 contro l'Estonia, non avrà quindi spazio dall'inizio, ma resterà una pedina importante per eventuali cambi nel corso della gara.

