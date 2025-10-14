Italia Israele Gattuso conferma Raspadori titolare? Quale sarà la scelta definitiva su Pio Esposito

Internews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Italia Israele, Gattuso valuta la probabile rosa da schierare nel match decisivo per la qualificazione al Mondiale: le ultime. Il ct Gennaro Gattuso ha ufficializzato le scelte offensive per la sfida di questa sera contro Israele a Udine. In attacco partirà dal primo minuto Giovanni Raspadori, affiancato da Matías Retegui, mentre Pio Esposito, probabilmente, sarà tra le riserve. Il giovane attaccante dell’ Inter, reduce dal primo gol con la Nazionale maggiore nella vittoria per 3-1 contro l’Estonia, non avrà quindi spazio dall’inizio, ma resterà una pedina importante per eventuali cambi nel corso della gara. 🔗 Leggi su Internews24.com

italia israele gattuso conferma raspadori titolare quale sar224 la scelta definitiva su pio esposito

© Internews24.com - Italia Israele, Gattuso conferma Raspadori titolare? Quale sarà la scelta definitiva su Pio Esposito

Approfondisci con queste news

italia israele gattuso confermaSky – Italia-Israele, formazione probabile: due interisti titolari. Esposito in panchina - Gattuso sceglie di schierare l'Italia con Raspadori accanto a Retegui in attacco. Scrive msn.com

italia israele gattuso confermaItalia-Israele, Gattuso ha scelto modulo e squadra, incubo Svezia ai playoff, azzurri avanti se... - Israele, è ancora tempo di calcoli per gli Azzurri di Gennaro Gattuso: dall'accesso ai playoff alle residue speranze di primo posto. Come scrive sport.virgilio.it

italia israele gattuso confermaItalia-Israele, probabili formazioni: la scelta su Di Lorenzo e Spinazzola - Gennaro Gattuso è pronto a varare la difesa a tre per la sfida di questa sera contro Israele. tuttonapoli.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Gattuso Conferma