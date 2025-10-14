Italia-Israele Gattuso cambia ancora | la decisione su Di Lorenzo e Spinazzola

C’è una scelta che non passa inosservata nella formazione dell’Italia contro Israele. Il commissario tecnico Rino Gattuso conferma l’assenza di un terzino di spinta molto atteso, già rimasto fuori nella sfida contro l’Estonia, Leonardo Spinazzola. Partirà nuovamente dall’inizio, invece, Giovanni Di Lorenzo. Italia-Israele, le scelte ufficiali di Gattuso. L’Italia scende in campo a Udine con un 3-5-2 compatto e lineare. Tra i pali c’è Gianluigi Donnarumma, protetto da Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori. Sugli esterni spazio a Andrea Cambiaso e Federico Dimarco, mentre il centrocampo è affidato a Nicolò Barella, Manuel Locatelli e Sandro Tonali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Italia-Israele, Gattuso cambia ancora: la decisione su Di Lorenzo e Spinazzola

