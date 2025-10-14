Italia Israele formazioni ufficiali

Tvplay.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le formazioni ufficiali di Italia Israele rivelano alcune sorprese interessanti, andiamo a vedere di cosa si tratta più da vicino. (ANSA) TvPlay.it Ecco le formazioni ufficiali di Italia Israele: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Cristante, Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct Gattuso ISRAELE (4-2-3-1): Dan. Peretz; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Abu Fani; Khalaili, Biton, Solomon; Gloukh. Ct Ben Shimon L'articolo proviene da TvPlay.it. 🔗 Leggi su Tvplay.it

italia israele formazioni ufficiali

© Tvplay.it - Italia Israele formazioni ufficiali

