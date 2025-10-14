Italia-Israele formazioni ufficiali | gioca Locatelli In attacco la coppia Raspadori e Retegui

Manca poco all’inizio di Israele-Italia (ore 20.45)a Udine. Per questa partita, Gattuso si fida della coppia d’attacco formata da Raspadori e Retegui, mentre sulle fasce agiranno Cambiaso e Dimarco. Italia-Israele, le formazioni ufficiali Italia (3-5-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ct: Gennaro Gattuso Israele (5-4-1) – Glazer; Dasa,, Blorian, Baltaxa, Revivo; Khalaili, Gloukh, E. Peretz, Biton, Solomon; Baribo. Ct: Ben Shimon Gli 1?1? #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso! Italia Israele Ore 20.45 Stadio Friuli – Udine #RaiUno #ItaliaIsraele #Nazionale #VivoAzzurro pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

