Italia-Israele fischiato l' inno ospite Retegui segna su rigore a fine 1° tempo Diretta 1-0| Scontri e tensioni a Udine | ci sono feriti
Con i tre punti il secondo posto sarebbe blindato e visto che la prima posizione non è di fatto raggiungibile.
DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: 1-0 dopo 45'. Azzurri in vantaggio su rigore. Scontri manifestazione pro Pal, guerriglia fuori lo stadio Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio
Italia-Israele, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro-Pal a Udine
Italia-Israele, fischi allo stadio durante l'inno israeliano. Tensioni al corteo per la Palestina a Udine. A Bologna presidio sotto la sede della Rai - Massima allerta a Udine, sede della sfida di questa sera tra le Nazionali di calcio di Italia e Israele e di una manifestazione Pro Palestina con almeno 10mila partecipanti.
Qualificazioni mondiali, in campo Italia-Israele - Fischi all'inno israeliano si sono levati dagli spalti dello stadio di Udine, prima del fischio di inizio di Italia-
Italia-Israele, fischi all'inno ospite: scontri Polizia-ProPal - Circa 10mila gli spettatori, in centro invece il corteo dei filopalestinesi ha cercato di forzare il cordone per raggiungere lo stadio