Italia-Israele fischiato l' inno ospite Retegui segna su rigore a fine 1° tempo Diretta 1-0| Scontri e tensioni a Udine | ci sono feriti

italia israele fischiato innoItalia-Israele, fischi allo stadio durante l'inno israeliano. Tensioni al corteo per la Palestina a Udine. A Bologna presidio sotto la sede della Rai - Massima allerta a Udine, sede della sfida di questa sera tra le Nazionali di calcio di Italia e Israele e di una manifestazione Pro Palestina con almeno 10mila partecipanti. Segnala ilgazzettino.it

italia israele fischiato innoQualificazioni mondiali, in campo Italia-Israele - Fischi all'inno israeliano si sono levati dagli spalti dello stadio di Udine, prima del fischio di inizio di Italia- ansa.it scrive

italia israele fischiato innoItalia-Israele, fischi all’inno ospite: scontri Polizia-ProPal - Circa 10mila gli spettatori, in centro invece il corteo dei filopalestinesi ha cercato di forzare il cordone per raggiungere lo stadio ... Segnala unionesarda.it

