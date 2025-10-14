Italia-Israele fischiato l' inno ospite Raddoppio magnifico  di Retegui Diretta 2-0

Azzurri avanti a fine primo tempo grazie a un rigore trasformato da Retegui. Nella ripresa dentro Esposito per Raspadori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

italia israele fischiato l inno ospite raddoppio magnifico160 di retegui160diretta 2 0

italia israele fischiato innoItalia-Israele, fischi allo stadio durante l'inno israeliano. Tensioni al corteo per la Palestina a Udine. A Bologna presidio sotto la sede della Rai - Massima allerta a Udine, sede della sfida di questa sera tra le Nazionali di calcio di Italia e Israele e di una manifestazione Pro Palestina con almeno 10mila partecipanti. Da ilgazzettino.it

