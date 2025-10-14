Italia-Israele fischiato l' inno ospite Grande parata di Donnarumma Diretta 0-0| Scontri a Udine transenne contro i blindati

Con i tre punti il secondo posto sarebbe blindato e visto che la prima posizione non è di fatto raggiungibile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia-Israele, fischiato l'inno ospite. Grande parata di Donnarumma Diretta 0-0| Scontri a Udine, transenne contro i blindati

News recenti che potrebbero piacerti

Italia-Israele, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro-Pal a Udine Vai su X

DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: Azzurri in campo per i playoff. Scontri manifestazione pro Pal Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio Live su Rai1 e in streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Il pubblico di Udine fischia l'inno israeliano - Il pubblico di Udine ha fischiato l'inno israeliano suonato subito prima del calcio d'inizio di Italia- Riporta iltempo.it

Fischi all'inno di Israele, ma c'è la reazione dello stadio di Udine: cosa è successo - È andata così, al momento degli inni nazionali, allo stadio Friuli di Udine: l'inno di Israele è stato sonoramente fischiato ma poi sono arrivati ta ... Scrive corrieredellosport.it

Italia-Israele, accesi scontri tra manifestanti proPal e polizia: lancio di petardi e barricate con le transenne. Il corteo contenuto con idranti e lacrimogeni - Manifestanti e poliziotti schierati, e in pochi istanti inizia lo scontro: da un lato si attacca lanciando petardi e bottiglie, dall'altro si risponde con idranti e ... ilgazzettino.it scrive