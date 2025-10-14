Italia-Israele fischiato l' inno ospite Gli azzurri a caccia del raddoppio Diretta 1-0

Azzurri avanti a fine primo tempo grazie a un rigore trasformato da Retegui. Nella ripresa dentro Esposito per Raspadori.

Mondiali, Italia-Israele 1-0: il vantaggio su rigore di Retegui. Il video Al 46' trasforma il penalty segnando così il centesimo realizzato dalla Nazionale e decimo personale in azzurro

Italia-Israele, giornalista ferito gravemente durante gli scontri tra manifestanti pro-Pal e polizia

Italia-Israele, fischi allo stadio durante l'inno israeliano. Tensioni al corteo per la Palestina a Udine. A Bologna presidio sotto la sede della Rai - Massima allerta a Udine, sede della sfida di questa sera tra le Nazionali di calcio di Italia e Israele e di una manifestazione Pro Palestina con almeno 10mila partecipanti.

Qualificazioni mondiali, in campo Italia-Israele - Fischi all'inno israeliano si sono levati dagli spalti dello stadio di Udine, prima del fischio di inizio di Italia-

Fischi all'inno di Israele, ma c'è la reazione dello stadio di Udine: cosa è successo - È andata così, al momento degli inni nazionali, allo stadio Friuli di Udine: l'inno di Israele è stato sonoramente fischiato ma poi sono arrivati ta ...