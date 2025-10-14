Italia-Israele fischi all’inno israeliano | in città scontri tra manifestanti e polizia
Fischi all’inno israeliano prima dell’inizio di Italia-Israele, valida per il gruppo I di qualificazione al Mondiale 2026. Decine di tifosi presenti al Bluenergy Stadium di Udine hanno coperto di fischi l’inno nazionale degli ospiti, prima che altri sostenitori li coprissero con degli applausi. Scontri dopo la manifestazione pro Pal. Tensioni in strada a Udine nei pressi di piazza Primo Maggio, dove si è concluso il corteo pro Palestina organizzato nel giorno della partita Italia-Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Un gruppo di attivisti a volto coperto ha tentato di oltrepassare il cordone di sicurezza delle forze di polizia in tenuta antisommossa, lanciando petardi e fumogeni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
