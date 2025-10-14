Italia-Israele feriti una giornalista e un carabiniere | a Udine esplode l' odio pro-Pal

E' una giornalista di RaiNews24 la cronista colpita a Udine durante gli scontri tra manifestanti e polizia mentre allo stadio è in corso la sfida tra Italia e Israele valida per la qualificazione al Mondiale 2026. Lo comunica in una nota la Rai, che "condanna con fermezza ogni forma di violenza e intolleranza che si è verificata oggi a Udine in occasione del corteo pro Palestina, durante il quale una nostra giornalista di RaiNews24, Elisa Dossi, è stata colpita da una pietra mentre stava svolgendo il proprio lavoro di cronaca all’esterno dello stadio, in occasione della partita Italia–Israele". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Italia-Israele, feriti una giornalista e un carabiniere: a Udine esplode l'odio pro-Pal

