Italia-Israele | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni

Vincere e sperare: questo l'imperativo della Nazionale che si appresta a sfidare la selezione israeliana Sesta partita di qualificazione ai Mondiali per l' Italia: gli azzurri affrontano Israele a Udine per consolidare il secondo posto nel girone dietro alla Norvegia, ormai quasi certa della qualificazione diretta. Gattuso sta cominciando a preparare i suoi ai playoff, ma ha comunque bisogno di una vittoria per arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Gli avversari, nella bufera per via del conflitto contro la Palestina, hanno subito un pesante 5-0 da Haaland e compagni che ha quasi compromesso le loro speranze playoff.