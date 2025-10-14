Italia – Israele dove vedere la partita stasera

Questa sera alle 20.45 su Rai 1 andrà in onda l'attesissimo match tra Italia - Israele: in palio c'è il secondo posto nel girone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Italia – Israele, dove vedere la partita stasera

Leggi anche questi approfondimenti

Italia-Israele, una notte che conta dentro e fuori del campo. Gattuso plaude alla pace e vuole i playoff https://bit.ly/3KLONDj - X Vai su X

A poche ore da Italia-Israele continua a far discutere l'impunità della Nazionale israeliana nelle competizioni Uefa. Perché c'è differenza tra Israele e la Russia - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni ai Mondiali 2026 - Con un successo gli azzurri di Rino Gattuso blinderebbero il secondo posto e quindi avrebbero la certezza di giocare almeno i playoff ... Scrive tuttosport.com

Italia-Israele: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la partita delle qualificazioni per i Mondiali - Sono i punti che servono per guadagnarsi almeno il playoff, il quarto della sua storia: due persi ... Riporta ilmessaggero.it

Dove vedere Italia-Israele in tv? Rai o Sky, orario - Dopo aver battuto l'Estonia, gli Azzurri vogliono il bis per staccare il pass per i playoff di queste qualificazioni Mondiali: le probabili scelte di Gattuso e Shimon ... Si legge su msn.com