Italia Israele disordini ad Udine! Scaramucce e scontri tra manifestanti Pro-Palestina e polizia

Inter News 24 Italia Israele, partita non semplice da gestire questa sera ad Udine! Ecco cos’è successo tra i manifestanti e le forze dell’ordine di stanza allo stadio. La partita tra Italia e Israele a Udine è stata preceduta da gravi disordini nel centro cittadino. Una manifestazione inizialmente pacifica, con circa 8.000 partecipanti, è degenerata nei pressi di Piazza Primo Maggio quando un gruppo di circa 200 manifestanti Pro-Palestina ha tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine per raggiungere lo stadio Friuli. I manifestanti hanno lanciato bottiglie, pietre e segnali stradali divelti contro gli agenti schierati in assetto antisommossa. 🔗 Leggi su Internews24.com

