Italia-Israele diretta TV e streaming | orario classifica e formazioni del match valido per i Mondiali 2026

A Udine, gli Azzurri scendono in campo per sfidare Israele nel sesto match del girone di qualificazione ai Mondiali 2026: una vittoria garantirebbe alla squadra di Gattuso l'accesso ai playoff. La Nazionale di Gennaro Gattuso scende in campo oggi, martedì 14 ottobre, a Udine per la sesta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali, affrontando Israele in un match cruciale per ipotecare un posto ai playoff. L'Italia, reduce dal netto 5-0 contro l'Estonia, è determinata a sfruttare il fattore campo per consolidare la loro posizione nel girone. La sfida, tuttavia, non è solo sportiva: il delicato contesto internazionale impone un'attenzione particolare alla sicurezza e ai possibili disordini, come già avvenuto in passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Italia-Israele, diretta TV e streaming: orario, classifica e formazioni del match valido per i Mondiali 2026

