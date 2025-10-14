Italia-Israele diramata la lista dei convocati | ritorna Meret

In vista di Italia-Israele, partita cruciale per rimanere attaccati ai play-off, è stata diramata la lista ufficiale dei convocati. A sopresa, ecco il ritorno di Meret, escluso dai convocati e finito in tribuna per il match contro l’Estonia. Italia-Israele: i convocati e la decisione su Meret. Il portiere del Napoli prende il posto di Marco Carnesecchi, che in precedenza era stato scelto come terzo portiere dietro Gigio Donnarumma e Guglielmo Vicario nella gara contro l’Estonia. Tra le esclusioni figura anche il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

