Italia-Israele diramata la lista dei convocati | ritorna Meret

Ilnapolista.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista di Italia-Israele, partita cruciale per rimanere attaccati ai play-off, è stata diramata la lista ufficiale dei convocati. A sopresa, ecco il ritorno di Meret, escluso dai convocati e finito in tribuna per il match contro l’Estonia. Italia-Israele: i convocati e la decisione su Meret. Il portiere del Napoli prende il posto di Marco Carnesecchi, che in precedenza era stato scelto come terzo portiere dietro Gigio Donnarumma e Guglielmo Vicario nella gara contro l’Estonia. Tra le esclusioni figura anche il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

italia israele diramata la lista dei convocati ritorna meret

© Ilnapolista.it - Italia-Israele, diramata la lista dei convocati: ritorna Meret

Contenuti che potrebbero interessarti

italia israele diramata listaItalia Israele, i convocati del ct Gattuso per la sfida: due esclusi ma ci sono alcune novità! La lista completa - Italia Israele, i convocati del commissario tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso per la partita: ecco le novità! Scrive calcionews24.com

italia israele diramata listaItalia-Israele oggi alle qualificazioni Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita - L'Italia torna in campo con Israele dopo la vittoria sull'Estonia: a Udine si gioca una partita delicatissima per la Nazionale di Gattuso ... Secondo fanpage.it

italia israele diramata listaConvocati Italia, quanta Inter tra le scelte di Gattuso: tutti i nerazzurri in lista - C'è ancora tanta Inter nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per i prossimi impegni della Nazionale. Riporta spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Diramata Lista