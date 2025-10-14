Italia-Israele diramata la lista dei convocati | ritorna Meret
In vista di Italia-Israele, partita cruciale per rimanere attaccati ai play-off, è stata diramata la lista ufficiale dei convocati. A sopresa, ecco il ritorno di Meret, escluso dai convocati e finito in tribuna per il match contro l’Estonia. Italia-Israele: i convocati e la decisione su Meret. Il portiere del Napoli prende il posto di Marco Carnesecchi, che in precedenza era stato scelto come terzo portiere dietro Gigio Donnarumma e Guglielmo Vicario nella gara contro l’Estonia. Tra le esclusioni figura anche il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A poche ore da Italia-Israele continua a far discutere l'impunità della Nazionale israeliana nelle competizioni Uefa. Perché c'è differenza tra Israele e la Russia - facebook.com Vai su Facebook
Stasera Italia-Israele, Udine blindata per la manifestazione Pro Pal: controlli e severe misure di sicurezza https://tg.la7.it/sport/stasera-italia-israele-udine-blindata-manifestazione-pro-pal-14-10-2025-245893… Vai su X
Italia Israele, i convocati del ct Gattuso per la sfida: due esclusi ma ci sono alcune novità! La lista completa - Italia Israele, i convocati del commissario tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso per la partita: ecco le novità! Scrive calcionews24.com
Italia-Israele oggi alle qualificazioni Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita - L'Italia torna in campo con Israele dopo la vittoria sull'Estonia: a Udine si gioca una partita delicatissima per la Nazionale di Gattuso ... Secondo fanpage.it
Convocati Italia, quanta Inter tra le scelte di Gattuso: tutti i nerazzurri in lista - C'è ancora tanta Inter nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per i prossimi impegni della Nazionale. Riporta spaziointer.it