Italia-Israele Di Natale | Gli azzurri devono vincere Su Gattuso dico che…
Italia-Israele, la Nazionale stasera gioca nella sua Udine e Antonio Di Natale in azzurro ha giocato sotto diverse gestioni, arrivando fino alla finale degli Europei 2012, persa poi con la Spagna. Oggi osserverà con attenzione il suo compagno Rino Gattuso e ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport. LA NAZIONALE IN FRIULI – «Per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Italia, contro Israele è il primo match ball: dalla difesa a Raspadori, le chiavi per blindare i playoff - X Vai su X
Italia-Israele, la formazione: Gattuso al match-ball playoff, ecco come se la gioca Ringhio - facebook.com Vai su Facebook
Di Natale crede al Mondiale: "L’Italia ha una nazionale forte e lo dimostrerà sul campo" - "Contro Israele dobbiamo vincere senza pensarci neppure troppo". Da tuttomercatoweb.com
Italia-Israele oggi alle qualificazioni Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita - L'Italia torna in campo con Israele dopo la vittoria sull'Estonia: a Udine si gioca una partita delicatissima per la Nazionale di Gattuso ... Secondo fanpage.it
Dove vedere Italia-Israele in tv? Rai o Sky, orario - Dopo aver battuto l'Estonia, gli Azzurri vogliono il bis per staccare il pass per i playoff di queste qualificazioni Mondiali: le probabili scelte di Gattuso e Shimon ... Lo riporta corrieredellosport.it