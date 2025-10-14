Italia-Israele corteo pro Pal a Udine | il sudario con i nomi dei bimbi uccisi a Gaza
Si è concluso in piazza Primo Maggio il corteo pro Palestina organizzato a Udine nel giorno di Italia-Israele, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma stasera al Bluenergy Stadium del capoluogo friulano. In piazza Primo Maggio i manifestanti hanno srotolato un grosso striscione lungo 25 metri con 18.745 nomi di bambini uccisi in Palestina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
