Italia-Israele | c' è Raspadori al posto di Kean Dal 1' anche Mancini Orari e dove vederla
Udine, 14 ottobre 2025 – Reduce dal successo per 3-1 in Estonia, l ’Italia di Gennaro Gattuso è pronta a tornare in campo per affrontare questa sera alle 20.45 (diretta in esclusiva su Rai 1 e in streaming su sito e app di Rai Play) Israele in un Bluenergy Stadium blindato per ragioni di sicurezza (sono attesi circa 10-12.000 spettatori). La vittoria ottenuta dalla Norvegia per 5-0 proprio contro la nazionale israeliana pochi giorni fa ha complicato e non poco la corsa dell’Italia al primo posto nel Gruppo I delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma il CT azzurro Gennaro Gattuso ha comunque cercato di tenere alta la soglia dell’attenzione in vista di un match importante per blindare quantomeno la seconda piazza nel raggruppamento e la partecipazione al playoff: “Sarà una partita importante – ha spiegato Gattuso a Vivoazzurro TV –, la classifica dice questo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
