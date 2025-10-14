Italia-Israele cartellini rossi davanti a Figc | Fuori dai mondiali lo stato genocida
(LaPresse) Uno striscione con la scritta: “Fuori Israele dai Mondiali” e dei cartellini rossi per chiedere l’espulsione della squadra dalle competizioni sportive internazionali. Con questo obiettivo una ventina di manifestanti si sono radunati davanti alla sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio a Roma per protestare contro la partita di calcio Italia-Israele che si giocherà stasera a Udine e valevole per la qualificazione ai prossimi campionati del mondo. “La compagine di calcio israeliana fa parte di quello che viene chiamato sport-washing, un modo per ripulire con lo sport l’immagine di uno stato che ha commesso un genocidio” dice un manifestante. 🔗 Leggi su Lapresse.it
