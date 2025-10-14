Italia Israele, Bonucci parla nel pre gara: «Vogliamo vincere. Siamo una grande squadra. Dobbiamo essere squadra». Le sue dichiarazioni Leonardo Bonucci, oggi parte dello staff tecnico guidato da Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni della Rai per presentare la sfida tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Le sue parole: PAROLE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italia Israele, Bonucci nel pre gara: «Vogliamo vincere. Siamo una grande squadra. Dobbiamo essere squadra»