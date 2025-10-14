Italia-Israele blindato l' Hotel Friuli che ospita la nazionale dello Stato ebraico

(LaPresse) A Udine alta tensione e controlli serrati delle forze dell’ordine in vista del match di stasera tra Italia e Israele, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Blindato l’Hotel Friuli che ospita la nazionale dello Stato ebraico. Nel pomeriggio attese 10 mila persone per la manifestazione pro Pal. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Israele, blindato l'Hotel Friuli che ospita la nazionale dello Stato ebraico

