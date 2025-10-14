Italia-Israele blindato l' hotel che ospita la nazionale dello Stato ebraico

A Udine alta tensione e controlli serrati delle forze dell'ordine in vista del match tra Italia e Israele, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Blindato l'Hotel Friuli che ospita la nazionale dello Stato ebraico. Attese 10mila persone per una manifestazione pro Pal. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Italia-Israele, blindato l'hotel che ospita la nazionale dello Stato ebraico

News recenti che potrebbero piacerti

Italia-Israele, una notte che conta dentro e fuori del campo. Gattuso plaude alla pace e vuole i playoff https://bit.ly/3KLONDj - X Vai su X

A poche ore da Italia-Israele continua a far discutere l'impunità della Nazionale israeliana nelle competizioni Uefa. Perché c'è differenza tra Israele e la Russia - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, blindato l'Hotel Friuli che ospita la nazionale dello Stato ebraico - (LaPresse) A Udine alta tensione e controlli serrati delle forze dell'ordine in vista del match di stasera tra Italia e Israele, valido per le qualificazioni ... Riporta lapresse.it

Diecimila persone al corteo, blocchi di cemento attorno allo stadio e hotel delle squadre blindati: è il giorno di Italia-Israele - Udine si prepara alla partita con misure di sicurezza straordinarie: manifestazione pro- Scrive ilfattoquotidiano.it

Udine si prepara alla protesta per Italia-Israele: quartieri blindati, droni e aree off-limits - La sfida di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Israele, in programma al Bluernergy Stadium, è. Si legge su tuttomercatoweb.com