Italia-Israele attori e cantanti nella ' contro partita' a sostegno della Palestina a Roma

Lapresse.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Riondino, Paola Turci, Anna Foglietta, Er Piotta e tanti altri, oggi hanno voluto partecipare alla partita “alternativa” a quella della Nazionale contro Israele. L’appuntamento non a caso era alla stessa ora di inizio del match – le 20.45 – a piazzale Ostiense, proprio la stessa piazza da cui è partita l’oceanica manifestazione del 4 ottobre scorso. Attori, cantanti gente comune si è mischiata ai palestinesi di Roma per un match “che parlava di pace”. “Siamo voluti tornare al calcio degli inizi – spiega Michele Riondino, arrivato già pronto in calzoncini e scarpe da ginnastica – abbiamo chiamato un po’ di amici e siamo scesi a giocare in strada. 🔗 Leggi su Lapresse.it

italia israele attori e cantanti nella contro partita a sostegno della palestina a roma

© Lapresse.it - Italia-Israele, attori e cantanti nella 'contro partita' a sostegno della Palestina a Roma

Approfondisci con queste news

italia israele attori cantantiPerché in Italia c’è molto più interesse sulla Flotilla - Rispetto ad altri paesi è stata coinvolta parecchio nell'organizzazione, e poi è diventata una questione politica ... Secondo ilpost.it

Israele accusa l’Italia: “Ci hanno insultato per tutta la partita” - 4 tra Italia e Israele, disputato ieri, non ha lasciato solo spettacolo e gol ma anche un seguito di polemiche. Da blitzquotidiano.it

italia israele attori cantantiCosì la guerra a Gaza spopola tra i cantanti - È sicuramente una coincidenza che un nutrito numero di cantanti, nei giorni delle manifestazioni di piazza, si sia accorto che c'è una guerra in Medioriente: chissà se qualcuno gli ha detto che nel mo ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Attori Cantanti