Italia Israele alta tensione a Udine | scontri prima di una partita molto discussa Cosa è successo e sui fischi durante l’inno degli ospiti… Tutti i dettagli

Italia Israele, alta tensione a Udine: scontri prima di una partita molto discussa. Ecco cosa è successo. Una serata di calcio preceduta da momenti di altissima tensione. Prima della partita di qualificazione al Mondiale 2026 tra l’Italia e Israele, il centro di Udine è stato teatro di gravi disordini. Una manifestazione pacifica, a cui hanno partecipato circa 8.000 persone, è degenerata in violenti scontri quando un gruppo di facinorosi ha tentato di raggiungere lo stadio Friuli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione è esplosa nei pressi di Piazza Primo Maggio. Un gruppo di circa 200 manifestanti Pro Palestina ha tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di arrivare nei pressi dell’impianto dove si stava disputando il match degli Azzurri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

