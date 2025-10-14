Italia-Israele al via fischiato l’inno israeliano | tensioni con la polizia prima della partita città blindata – Il video

Dopo il minuto di silenzio per i carabinieri morti oggi nell’ esplosione a Castel d’aAzzano è cominciata la partita tra Italia e Israele, valida per i play-off dei Mondiali di calcio. Fischiato l’inno israeliano e gli stessi giocatori dopo il calcio d’inizio. Già prima della partita si erano radunati i manifestanti: «Non si gioca contro chi rappresenta uno Stato genocida e di apartheid come Israele». Con questo slogan da piazza della Repubblica era partito il corteo promosso dal Comitato per la Palestina di Udine contro la partita di questa sera tra Italia e Israel e. Secondo le prime stime della Questura, i partecipanti sarebbero oltre 5 mila, ma nel corso della marcia il numero è cresciuto notevolmente, fino a raggiungere le 15mila persone, secondo quanto riferiscono gli organizzatori. 🔗 Leggi su Open.online