Italia-Israele accesi scontri tra proPal e polizia | nel corteo anche i black bloc lancio di petardi e transenne Ferito un carabiniere grave un giornalista colpito dalla sassaiola

UDINE - Manifestanti e poliziotti schierati, e in pochi istanti inizia lo scontro: da un lato si attacca lanciando petardi e bottiglie, dall'altro si risponde con idranti e lacrimogeni.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Italia-Israele, accesi scontri tra proPal e polizia: nel corteo anche i black bloc, lancio di petardi e transenne. Ferito un carabiniere, grave un giornalista colpito dalla sassaiola

