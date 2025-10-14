Italia-Israele accesi scontri tra proPal e polizia | lancio di petardi e transenne Il corteo contenuto con idranti e lacrimogeni Giornalista colpito dalla sassaiola è grave

UDINE - Manifestanti e poliziotti schierati, e in pochi istanti inizia lo scontro: da un lato si attacca lanciando petardi e bottiglie, dall'altro si risponde con idranti e lacrimogeni.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Italia-Israele, accesi scontri tra proPal e polizia: lancio di petardi e transenne. Il corteo contenuto con idranti e lacrimogeni. Giornalista colpito dalla sassaiola, è grave

Italia-Israele, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro-Pal a Udine Vai su X

DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: Azzurri in campo per i playoff. Scontri manifestazione pro Pal Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio Live su Rai1 e in streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, accesi scontri tra manifestanti proPal e polizia: lancio di petardi e barricate con le transenne. Il corteo contenuto con idranti e lacrimogeni - Manifestanti e poliziotti schierati, e in pochi istanti inizia lo scontro: da un lato si attacca lanciando petardi e bottiglie, dall'altro si risponde con idranti e ... Lo riporta ilgazzettino.it

Italia-Israele, scontri a Udine tra manifestanti e polizia: ma allo stadio clima tranquillo e surreale - A pochi minuti dal fischio d’inizio tra Italia e Israele, si sono verificati alcuni momenti di tension e tra manifestanti e polizia nelle strade di Udine. Come scrive sport.virgilio.it

Italia-Israele, più manifestanti al corteo proPal che tifosi allo stadio: Udine si blinda, negozi chiusi - Attesi in 10 mila manifestanti, forse più degli spettatori che saranno allo stadio. Secondo msn.com