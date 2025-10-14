Italia-Israele accesi scontri tra proPal e polizia | lancio di petardi e transenne Il corteo contenuto con idranti e lacrimogeni Ferito un carabiniere giornalista colpito dalla sassaiola

UDINE - Manifestanti e poliziotti schierati, e in pochi istanti inizia lo scontro: da un lato si attacca lanciando petardi e bottiglie, dall'altro si risponde con idranti e lacrimogeni.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

