Italia–Israele a Udine | zona rossa controlli e viabilità per la partita di oggi
Martedì 14 ottobre 2025, allo Stadio Friuli di Udine, si gioca la gara di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele. L’evento si svolge in un contesto di forte tensione politica e sociale, con un corteo pro Palestina previsto nel centro città e misure di sicurezza rafforzate. In questo articolo ti spieghiamo tutto: orari, zone off limits, restrizioni, viabilità e come muoversi per assistere alla partita in sicurezza. Quando gioca Italia-Israele e dove vederla. Orario di inizio: 20:45 (ora locale). Canali TV streaming: la partita sarà trasmessa sui canali ufficiali Rai piattaforme digitali (verifica guida TV locale). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
