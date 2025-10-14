Italia Israele: a Udine scontri tra polizia e manifestanti Pro-Pal. E durante l’inno. La manifestazione è degenerata in gravi disordini Una manifestazione inizialmente pacifica, che ha visto la partecipazione di circa 8.000 persone, è degenerata in gravi disordini nel centro della città. Dopo due ore di corteo tranquillo, la tensione è esplosa nei pressi di Piazza Primo Maggio, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italia-Israele: a Udine scontri tra polizia e manifestanti Pro-Pal. E durante l’inno…