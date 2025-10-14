È iniziata in piazza della Repubblica a Udine la concentrazione di attivisti e manifestanti che parteciperanno al corteo Pro Palestina organizzato nel giorno in cui, al Bluenergy Stadium del capoluogo friulano, si gioca la partita Italia-Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il corteo poi raggiungerà piazza Primo Maggio. Tante le bandiere della Palestina e quelle arcobaleno della pace sventolate dai manifestanti, che espongono uno striscione con la scritta ‘Nessuno è libero finché la Palestina non sarà libera e riconosciuta’. L’area dello stadio è sorvegliata dalle forze dell’ordine, così come la zona a ridosso dell’hotel che ha ospitato la nazionale israeliana alla vigilia della partita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia-Israele, a Udine manifestanti Pro Pal in piazza contro la partita