Italia-Israele a Udine allestita zona rossa intorno a stadio sorvolo droni e mille agenti; attesi 10mila partecipanti per manifestazione pro-Pal

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza eccezionali per garantire sia il regolare svolgimento della partita, sia il diritto a manifestare. Allo stadio si entra soltanto dopo rigidi controlli anti-terrorismo, con metal detector, perquisizioni e ispezioni capillari di zaini e borse Ud. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

italia israele a udine allestita zona rossa intorno a stadio sorvolo droni e mille agenti attesi 10mila partecipanti per manifestazione pro pal

© Ilgiornaleditalia.it - Italia-Israele a Udine, allestita zona rossa intorno a stadio, sorvolo droni e mille agenti; attesi 10mila partecipanti per manifestazione pro-Pal

Scopri altri approfondimenti

italia israele udine allestitaUDINE: ATTESE 15MILA PERSONE ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO LA PARTITA ITALIA-ISRAELE - Un appuntamento di piazza al quale hanno aderito 358 realtà sottoscrivendo un appello per il boicottaggio di quest ... Riporta radiondadurto.org

italia israele udine allestitaStadio di Udine zona rossa, massima allerta per Italia-Israele - É l’obiettivo dei ProPal che oggi a Udine manifesteranno contro Italia- Si legge su iltempo.it

italia israele udine allestitaUdine, città fantasma: più militari che civili. Stadio blindato, attesa per i Pro Pal - Negozi chiusi, cecchini israeliani sui tetti, controlli capillari e Zona rossa intorno al Bluenergy Stadium. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Udine Allestita