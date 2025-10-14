Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza eccezionali per garantire sia il regolare svolgimento della partita, sia il diritto a manifestare. Allo stadio si entra soltanto dopo rigidi controlli anti-terrorismo, con metal detector, perquisizioni e ispezioni capillari di zaini e borse Ud. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Italia-Israele a Udine, allestita zona rossa intorno a stadio, sorvolo droni e mille agenti; attesi 10mila partecipanti per manifestazione pro-Pal