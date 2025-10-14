Italia-Israele 3-0 | Retegui show a Udine azzurri certi dei playoff
L’Italia di Gennaro Gattuso torna a vincere e convincere: al Bluenergy Stadium di Udine gli Azzurri superano 3-0 Israele nella sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026, conquistando matematicamente un posto ai playoff. Grande protagonista Mateo Retegui, autore di una doppietta da bomber vero, mentre nel finale arriva anche la firma di Gianluca Mancini. Una vittoria che rilancia il morale del gruppo e mantiene viva la speranza di qualificarsi a USA, Messico e Canada, obiettivo che passerà ancora una volta dagli spareggi. Primo tempo complicato, poi la svolta dal dischetto. L’avvio della Nazionale non è dei più brillanti: la manovra è lenta e imprecisa, e Israele riesce più volte a pungere in contropiede. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
