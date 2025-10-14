Italia-Israele 3-0 le pagelle | Donnarumma un muro 7 Retegui di rabbia 7,5 Gattuso? Percorso perfetto 7

Leggo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia si guadagna i playoff mondiali battendo 3-0 Israele. Allo stadio Bluenergy Stadium di Udine, la squadra di Gennaro Gattuso passa grazie alle reti (una per tempo) di Retegui. Nel. 🔗 Leggi su Leggo.it

italia israele 3 0 le pagelle donnarumma un muro 7 retegui di rabbia 75 gattuso percorso perfetto 7

© Leggo.it - Italia-Israele 3-0, le pagelle: Donnarumma un muro (7), Retegui di rabbia (7,5). Gattuso? Percorso perfetto (7)

