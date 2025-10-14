Italia-Israele 3-0 le pagelle | Donnarumma un muro 7 Retegui di rabbia 7,5 Gattuso? Percorso perfetto 7
L'Italia si guadagna i playoff mondiali battendo 3-0 Israele. Allo stadio Bluenergy Stadium di Udine, la squadra di Gennaro Gattuso passa grazie alle reti (una per tempo) di Retegui. Nel. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mondiali, Italia-Israele 1-0: il vantaggio su rigore di Retegui. Il video Al 46' trasforma il penalty segnando così il centesimo realizzato dalla Nazionale e decimo personale in azzurro La diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Israele, giornalista ferito gravemente durante gli scontri tra manifestanti pro-Pal e polizia - X Vai su X
Mondiali: Italia-Israele 3-0 - La Nazionale non gioca un primo tempo brillantissimo, prova a imprimere ritmo e gioco e tenta qualche conclusioni con Cambi ... Riporta ansa.it
Italia-Israele 3-0, pagelle: Donnarumma ci tiene in piedi, Retegui ci fa vincere, Mancini la chiude. Playoff - 0 i top e flop e le pagelle del match: Retegui fa tutto da solo, Donnarumma imbattibile. Secondo sport.virgilio.it
Italia-Israele 3-0, le pagelle - Secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti - 0 Le pagelle dell'Italia (a cura di Raimondo De Magistris) Donnarumma 7. tuttomercatoweb.com scrive