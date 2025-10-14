Italia-Israele 3-0 doppietta di Retegui | la Nazionale è ai playoff per il Mondiale 2026
L’Italia batte 3-0 Israele a Udine nel match valido per il girone di qualificazione al Mondiale 2026 e blinda il secondo posto nel girone, che vale un posto ai playoff, riportandosi a meno tre dalla Norvegia a punteggio pieno. Protagonista Mateo Retegui, che sblocca il risultato nel recupero del primo tempo e raddoppia con uno splendido tiro a giro al 29? della ripresa. Nel recupero va a segno di testa anche Mancini per il definitivo 3-0. Gli azzurri salgono così a 15 punti mentre Israele resta al terzo posto a quota 9. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
