Italia-Israele 3-0 azzurri certi dei play-off mondiali
A Udine doppietta di Retegui e gol di Mancini, quarta vittoria di fila per il ct Gattuso UDINE - È un'Italia che sa segnare e fare un piccolo passo avanti verso i Mondiali americani. Ma è anche l'Italia che dà l'idea di non essere ancora solida come Gennaro Gattuso vorrebbe. La sicurezza aritmetica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mondiali, Italia-Israele 3-0: la rete di Mancini in chiusura. Il video Allo stadio Friuli di Udine la Nazionale agguanta i playoff - facebook.com Vai su Facebook
QUALIFICAZIONI MONDIALI | L'Italia batte 3-0 Israele con gol di Retegui al 47' pt su rigore e 29' st e Mancini al 48' st, e si assicura almeno un posto ai play off #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/14/qualificazioni-mondiali-italia-israele-3-0-gli- - X Vai su X
Qualificazioni Mondiali: l'Italia batte Israele 3-0: doppietta di Retegui e gol di Mancini, azzurri ai playoff - 0 alla “Dacia Arena” di Udine e conquista matematicamente almeno un posto ai playoff per le qualificazioni ai Mondiali. Segnala tg.la7.it
Mondiali: Italia-Israele 3-0 - La Nazionale non gioca un primo tempo brillantissimo, prova a imprimere ritmo e gioco e tenta qual ... Scrive corrieredellosport.it
Italia-Israele 3-0, le pagelle: secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti - 0 Le pagelle dell'Italia (a cura di Raimondo De Magistris) Donnarumma 7. tuttomercatoweb.com scrive