Italia Israele 2-0 LIVE | doppietta di Retegui il secondo gol è un capolavoro

A Udine il match per le qualificazioni Mondiali del 2026. Italia Israele: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE L’Italia di Gennaro Gattuso torna protagonista al Bluenergy Stadium di Udine in una sfida cruciale per lequalificazioni al Mondiale 2026. Dopo il convincente successo contro l’Estonia, gli Azzurri puntano a conquistare altri tre punti contro Israele, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia Israele 2-0 LIVE: doppietta di Retegui, il secondo gol è un capolavoro

Mondiali, Italia-Israele 1-0: il vantaggio su rigore di Retegui. Il video Al 46' trasforma il penalty segnando così il centesimo realizzato dalla Nazionale e decimo personale in azzurro La diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, giornalista ferito gravemente durante gli scontri tra manifestanti pro-Pal e polizia - X Vai su X

Italia-Israele, qualificazione ai Mondiali, la diretta 1-0: gol di Retegui su calcio di rigore, via alla ripresa, Pio Esposito al posto di Rapadori - Con i tre punti il secondo posto sarebbe blindato e visto che la prima posizione non è di fatto raggiungibile gli ultimi due incontri del girone permetterebbero a Gattuso di sperimentare in vista degl ... Riporta corriere.it

DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: Azzurri in campo per i playoff. Scontri manifestazione pro Pal - A Udine la sfida per blindare il secondo posto: un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Secondo msn.com

Qualificazioni Mondiali, oggi Italia-Israele - La partita in diretta - Oggi, martedì 14 ottobre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso affronta a Udine Israele nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico ... msn.com scrive