Italia Israele 2-0 LIVE | doppietta di Retegui il secondo gol è un capolavoro

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine il match per le qualificazioni Mondiali del 2026. Italia Israele: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE L’Italia di Gennaro Gattuso torna protagonista al Bluenergy Stadium di Udine in una sfida cruciale per lequalificazioni al Mondiale 2026. Dopo il convincente successo contro l’Estonia, gli Azzurri puntano a conquistare altri tre punti contro Israele, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

