Italia Israele 1-0 LIVE | Retegui manda avanti gli Azzurri poco prima dell’intervallo
Italia Israele LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per l’ottava giornata del girone per la qualificazione ai Mondiali. Una partita importantissima e che potrebbe risultare decisiva nella corsa per la qualificazione ai Mondiali del 2026 per l’ Italia: contro l’Estonia bisogna vincere per continuare il cammino. segue LIVE il match Italia Israele 1-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo possesso degli Azzurri 6? PRIMA OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA – Si distendono gli Azzurri sulla fascia: palla al centro per Retegui che colpisce male 10? GRANDE OCCASIONE PER CAMBIASO – Scambi velocissimi con l’esterno della Juve che sfodera un grande tiro che finisce a lato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: 1-0 dopo 45'. Azzurri in vantaggio su rigore. Scontri manifestazione pro Pal, guerriglia fuori lo stadio Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio Live su Rai1 e in streaming - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Israele, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro-Pal a Udine Vai su X
DIRETTA | Italia - Israele 1-0: duplice fischio, finisce il primo tempo! - 1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Italia- Si legge su lalaziosiamonoi.it
Live Qual.Mondiali, Italia-Israele 1-0: azzurri in vantaggio grazie a Retegui dopo i primi 45 - Dagli undici metri si presenta Retegui che con freddezza batte il portiere e porta in vantaggio gli ... Segnala ilovepalermocalcio.com
DIRETTA | Italia - Israele 1-0: Retegui non sbaglia dal dischetto! - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, ... Lo riporta lalaziosiamonoi.it