Italia Israele 1-0 LIVE | ancora miracoloso Donnarumma il ritmo degli Azzurri è calato

Italia Israele LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per l’ottava giornata del girone per la qualificazione ai Mondiali. Una partita importantissima e che potrebbe risultare decisiva nella corsa per la qualificazione ai Mondiali del 2026 per l’ Italia: contro l’Estonia bisogna vincere per continuare il cammino. segue LIVE il match Italia Israele 1-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo possesso degli Azzurri 6? PRIMA OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA – Si distendono gli Azzurri sulla fascia: palla al centro per Retegui che colpisce male 10? GRANDE OCCASIONE PER CAMBIASO – Scambi velocissimi con l’esterno della Juve che sfodera un grande tiro che finisce a lato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Israele 1-0 LIVE: ancora miracoloso Donnarumma, il ritmo degli Azzurri è calato

Contenuti che potrebbero interessarti

DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: 1-0 dopo 45'. Azzurri in vantaggio su rigore. Scontri manifestazione pro Pal, guerriglia fuori lo stadio Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio Live su Rai1 e in streaming - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro-Pal a Udine - X Vai su X

Italia-Israele 1-0 - Azzurri vicini al gol con Barella - Splendida manovra azzurra: Pio Esposito controlla in area e serve Tonali, il cui tiro viene deviato. tuttojuve.com scrive

Italia-Israele 1-0, gli Azzurri in campo per blindare il secondo posto nel girone: la diretta - L'Italia torna in campo a Udine per assicurarsi il playoff nelle qualificazioni Mondiali: di fronte Israele, battuto 5- Lo riporta thesocialpost.it

Italia-Israele, qualificazione ai Mondiali, la diretta 1-0: gol di Retegui su calcio di rigore, via alla ripresa, Pio Esposito al posto di Rapadori - Con i tre punti il secondo posto sarebbe blindato e visto che la prima posizione non è di fatto raggiungibile gli ultimi due incontri del girone permetterebbero a Gattuso di sperimentare in vista degl ... Scrive corriere.it